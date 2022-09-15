Эльман Пашаев вновь лишен статуса адвоката

Эльман Пашаев, вернувший неделю назад статус адвоката, вновь его лишился. Об этом сообщили в Федеральной палате адвокатов, передает ТАСС.

Ранее 10 сентября Telegram-канал Baza со ссылкой на сайт Минюста сообщил, что Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова в связи со смертельной аварией в Москве, вернул себе статус адвоката.

Пашаев лишился статуса адвоката в 2020 году, а ранее статус несколько раз приостанавливали. При этом сотрудники Следственного комитета проверяли Пашаева в связи с делом о мошенничестве.

Эльман Пашаев защищал Мизаила Ефремова, однако, актер заявил, что адвокат убедил его подкупить троих свидетелей для суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







