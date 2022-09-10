Защитник Пашаев после процесса над Ефремовым вернул статус адвоката

Пашаев лишился статуса адвоката в 2020 году, а ранее статус несколько раз приостанавливали. При этом сотрудники Следственного комитета проверяли Пашаева в связи с делом о мошенничестве. Затем адвокатская палата Северной Осетии вернула Пашаеву статус адвоката, пишет Газета.ru.

Эльман Пашаев защищал Мизаила Ефремова, однако, актер заявил, что адвокат убедил его подкупить троих свидетелей для суда.

Ранее Эльман Пашаев заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не поддерживает связи со своим бывшим клиентом и ее семьей. Он предположил, что осужденный на семь лет и шесть месяцев колонии за смертельное ДТП артист через 21 месяц может подать прошение на принудительные работы.

