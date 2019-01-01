Гоблин назвал причину своего вопроса Путину

«Я удовлетворен ответом Путина. Я не жду, что президент вскочит и начнет рубить всех саблей направо и налево, нет. Это момент, когда надо обратить на что-то внимание. Будучи услышанным, надеюсь, что меры примут. Ответ, на мой взгляд, как всегда вменяемый, взвешенный, продуманный, юридически грамотный. Я годами наблюдаю за вакханалией, которая творится в интернете вокруг любого мало-мальски резонансного события. Последней была трагедия в Кемерово, когда в кинотеатре сгорели люди. Граждане распространяют новости о 500 погибших, и о властях, которые сейчас экскаваторами закапывают трупы в лесу. С одной стороны безумие. А с другой – раздувание ненависти, провоцирование беспорядков. С моей точки зрения, с этим надо что-то делать. Насчет перегибов волноваться не нужно, каждый случай разбирается индивидуально. Я сам достаточно долго принимал в этом непосредственное участие, российское правосудие надо приводить в чувство», - добавил он.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин пообщался также и с рядом других известных в блогосфере лиц, в частности, с основателем сообщества MDK Роберто Панчвидзе. Тот обратил внимание президента на множество дел об оскорблении госсимволов и призвал президента пересмотреть закон. В ответ Путин подчеркнул, что в законе говорится не о критике представителей власти, а именно об оскорблении госсимволов — например, герба или флага.

