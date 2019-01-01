Путин разъяснил закон об оскорблении госсимволов
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообщался с основателем сообщества MDK Роберто Панчвидзе.
Панчвидзе обратил внимание президента на множество дел об оскорблении госсимволов и призвал президента пересмотреть закон.
В ответ Путин подчеркнул, что в законе говорится не о критике представителей власти, а именно об оскорблении госсимволов — например, герба или флага.
Напомним, ранее президент пообещал, что борьбa с коррупцией будет вестись глaсно, a все уголовные делa по коррупционным преступлениям будут доводиться до концa.
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