Путин разъяснил закон об оскорблении госсимволов

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообщался с основателем сообщества MDK Роберто Панчвидзе.

Панчвидзе обратил внимание президента на множество дел об оскорблении госсимволов и призвал президента пересмотреть закон.

В ответ Путин подчеркнул, что в законе говорится не о критике представителей власти, а именно об оскорблении госсимволов — например, герба или флага.

Напомним, ранее президент пообещал, что борьбa с коррупцией будет вестись глaсно, a все уголовные делa по коррупционным преступлениям будут доводиться до концa.

