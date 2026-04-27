Сепаратистская повстанческая группировка туарегов «Фронт освобождения Азавада» (FLA) сообщила в соцсетях, что ее бойцы взяли под контроль город Кидаль на севере Мали. Наступление называют самым крупным с 2012 года. Тогда в стране началось восстание туарегов-сепаратистов на севере, которое в дальнейшем расширилось до военного переворота в Бамако.

Как отмечают СМИ, новая операция стала результатом первого оперативного сотрудничества с группировкой JNIM (Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин, запрещена в РФ). Инициаторы наступления выразили готовность договариваться с Россией, предложив российским силам не только безопасность в обмен на нейтралитет, но и возможность «создания эффективных будущих отношений». Филатова отметила, что текущие события могут навредить имиджу «Африканского корпуса», но глобально не повлияют на ситуацию в регионе.

«"Африканский корпус" отступил только в одном из районов. Это Кидаль, столица туарегов на севере. Судя по всему, там они отступили с согласия туарегов. "Африканский корпус" создал себе в Западной Африке образ сильной военной структуры, которая может сдерживать джихадистов. Если в ближайшее время они не отобьют Кидаль обратно, это, конечно, будет сильным ударом по престижу. Причем в трех, а может быть четырех странах, которые стали очень близки к России за последние годы - это Буркина-Фасо, Нигер, Центральноафриканская Республика и Мали. Не вижу, чтобы они ушли из страны в целом. У России там довольно большие интересы, особенно на юге страны. Там джихадисты действительно ударили по нескольким городам, особенно чувствительным был удар по пригороду столицы Мали Бамако, где был убит министр обороны и его семейство. Сейчас в этом пригороде все спокойно, стрельбы не слышно. Однако вся остальная Африка живет, как и жила, ничего не происходит», - уточнила она.



Как добавила собеседница НСН, само сотрудничество группировок JNIM и «Фронт освобождения Азавада» не является сенсацией.

«Они очень много лет выступают совместно. Там несколько групп джихадистов. Особенно усилилось джихадистское движение из-за распада Ливии. Но это абсолютно не новое явление, никто их не заставлял, они сами договорились, не дураки. Российская пресса сообщала, что якобы на стороне джихадистов были западные наемники и украинцы, они пользовались западным оружием, но ни в африканской, ни в западной прессе я этого не видела», - объяснила она.

