«Эта проблема тянется уже второй год. Проблема в том, что один из крупных поставщиков прекратил поставки в Россию. Связано это с тем, что в мире наблюдается дефицит плазмы, из которой этот препарат и производится. Поэтому резко выросла себестоимость продукта, начались проблемы с поставками. К сожалению, у нас в стране производится очень ограниченный объем, буквально 6-7% от общей потребности. Мы практически полностью зависит от импортных поставок. На этом фоне решить дефицит довольно проблематично», - объяснил он.

Он также отметил, что препарат нельзя заменить аналогами.

«К сожалению, препарат заменить невозможно, он абсолютно уникальный. Можно попробовать поискать его где-то на остатках. Хотелось бы пожелать, чтобы наши регуляторы быстрее решали вопросы в рамках перерегистрации цены. Эта формальная процедура затягивается и тоже тормозит доступность. К счастью, такие перебои в целом у нас случаются редко, носят единичный характер. Сейчас есть проблема с отдельными препаратами тестостерона, они требуются для отдельных пациентов. На такие точечные истории тоже надо реагировать», - заключил собеседник НСН.

По данным Минздрава, в медучреждения в ближайшее время должно поступить 45 тыс. пачек препарата антирезусного иммуноглобулина. Перебои связаны с перерегистрацией предельной отпускной цены, отметили в региональных минздравах.

