Врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН признался, что к нему часто обращаются пациенты, которые делали эстетическое лечение зубов в Турции или Китае, но что-то пошло не так.

Стоматологи предупреждают об опасности тренда использования гель-лака для ногтей на зубах, который появился как бюджетная альтернатива (200-300 руб.) для коррекции сломанных зубов. Молодежь активно использует накладные брекеты и виниры с маркетплейсов, включая китайскую продукцию.

«Я сам с этим не сталкивался, но читал об этом. Кто-то реально это делает. Последствий множество здесь может быть. Начнем с аллергической реакции, которая может возникнуть. Также могут появиться воспалительные процессы или инфекции, которые потом несут за собой большие последствия. Люди, когда с этим сталкиваются, понимают, что последствия гораздо хуже, чем та проблема, с которой человек пришел изначально. Как правило, требуется больше вмешательств и больше затрат. Если люди делают это с целью экономии, потом они могут «влететь в копеечку». Ко мне обращаются пациенты, которые делали зубы в Турции, Китае, на скорую руку. Мы потом все это исправляли, мне очень жаль таких пациентов. Сейчас много в соцсетях жалуются на китайскую стоматологию, на виниры и так далее», - рассказал он.

В России каждую секунду осуществляется 263 заказа на маркетплейсах, поэтому проверять всех продавцов смогут только сами платформы, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

