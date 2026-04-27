«Влетит в копеечку»: Чем опасны китайские виниры с маркетплейсов
Михаил Агами заявил НСН, что любое некачественное лечение зубов в итоге придется «переделывать» за большие деньги.
Врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН признался, что к нему часто обращаются пациенты, которые делали эстетическое лечение зубов в Турции или Китае, но что-то пошло не так.
Стоматологи предупреждают об опасности тренда использования гель-лака для ногтей на зубах, который появился как бюджетная альтернатива (200-300 руб.) для коррекции сломанных зубов. Молодежь активно использует накладные брекеты и виниры с маркетплейсов, включая китайскую продукцию.
«Я сам с этим не сталкивался, но читал об этом. Кто-то реально это делает. Последствий множество здесь может быть. Начнем с аллергической реакции, которая может возникнуть. Также могут появиться воспалительные процессы или инфекции, которые потом несут за собой большие последствия. Люди, когда с этим сталкиваются, понимают, что последствия гораздо хуже, чем та проблема, с которой человек пришел изначально. Как правило, требуется больше вмешательств и больше затрат. Если люди делают это с целью экономии, потом они могут «влететь в копеечку». Ко мне обращаются пациенты, которые делали зубы в Турции, Китае, на скорую руку. Мы потом все это исправляли, мне очень жаль таких пациентов. Сейчас много в соцсетях жалуются на китайскую стоматологию, на виниры и так далее», - рассказал он.
В России каждую секунду осуществляется 263 заказа на маркетплейсах, поэтому проверять всех продавцов смогут только сами платформы, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
- Путин призвал парламентариев не зацикливаться на запретах и ограничениях
- «Цены не снизятся никогда»: Россиян призвали незамедлительно покупать квартиры
- Когда допустимы косметологические услуги в домашних условиях
- Наступление джихадистов в Мали ударило по имиджу российского «Африканского корупса»
- Путин: Предвыборная кампания в Госдуму должны пройти строго по закону
- «Влетит в копеечку»: Чем опасны китайские виниры с маркетплейсов
- «Написал, как чукча»: Почему писатели не годятся в сценаристы
- В России 44% мужчин не обращаются за помощью к врачу при необходимости
- Глава Россотрудничества Евгений Примаков ушел в отставку
- Заменить нечем: Почему из аптек пропал иммуноглобулин для беременных