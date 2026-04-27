Глава Россотрудничества Евгений Примаков ушел в отставку

Глава Россотрудничества Евгений Примаков ушел в отставку. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» пишет, что свою отставку чиновник прокомментировал словами «Добби свободен».

Как сообщает RT, на пост Примакова глава государства назначил Игоря Чайку, который ранее был заместителем руководителя Россотрудничества.

Ранее Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя министра внутренних дел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

