«Написал, как чукча»: Почему писатели не годятся в сценаристы
Лучшие сценаристы сегодня не имеют возможности писать «в стол», сказал в эфире НСН Сергей Члиянц, назвав их положение катастрофическим.
Продюсеры ежедневно получают огромное количество сценариев от дилетантов, что усложняет их отбор, заявил в интервью НСН режиссер и продюсер Сергей Члиянц.
Актер Егор Бероев ранее связал «грандиозный дефицит» сценаристов в российском кино с переизбытком материальных ценностей в обществе. Члиянц объяснил, что написание книг или стихов – это совершенно другой вид искусства по сравнению с созданием сценариев.
«Процесс селекции затруднен, потому что графоманов тысячи. Мне присылают сотни сценариев в день. Как мне жить и когда мне спать, если я буду их читать? Главное понимать, что сценарное занятие - это совершенно другое, нежели литературное или поэтическое, это совсем другой вид творчества. Там свои законы, свой набор качеств и компетенций. Сценарий – это не "что вижу, то пою", не то, что однажды случилось в жизни или вдруг пришло мне в голову, а я написал, как чукча. Это высокотехнологичное, сложное, профессиональное занятие», - подчеркнул продюсер.
По его словам, лучшие сценаристы вынуждены сегодня писать от заката до рассвета.
«Лучшие наши сценаристы – их всего несколько человек – никогда не пишут в стол, у них нет на это времени и мотивации. Они получают огромные деньги за то, что пишут прямо сейчас. Утром написал - днем снимают, днем написал - вечером снимают. Это катастрофа, когда нет разрыва между написанием сценария и съемками. Всего несколько человек, способных писать, фамилии которых вы знаете, - это катастрофа для всей отрасли. В советские времена многие сильнейшие сценаристы находили в себе волю писать в стол. Из этого стола впоследствии можно было извлечь какой-нибудь алмаз и сделать из него бриллиант. Сегодня же в стол пишут только дилетанты или графоманы, их огромное количество», - заключил собеседник НСН.
Ранее Сергей Члиянц рассказа «Радиоточке НСН», что в российском кино сейчас множество продюсеров-самозванцев, которые мешают работать сценаристам.
Горячие новости
- Россиян призвали незамедлительно покупать квартиры
- Когда допустимы косметологические услуги в домашних условиях
- Наступление джихадистов в Мали ударило по имиджу российского «Африканского корупса»
- Путин: Предвыборная кампания в Госдуму должны пройти строго по закону
- «Влетит в копеечку»: Чем опасны китайские виниры с маркетплейсов
- «Написал, как чукча»: Почему писатели не годятся в сценаристы
- В России 44% мужчин не обращаются за помощью к врачу при необходимости
- Глава Россотрудничества Евгений Примаков ушел в отставку
- Заменить нечем: Почему из аптек пропал иммуноглобулин для беременных
- Опасные продукты: В России призвали проверять продавцов маркетплейсов