«Написал, как чукча»: Почему писатели не годятся в сценаристы

Лучшие сценаристы сегодня не имеют возможности писать «в стол», сказал в эфире НСН Сергей Члиянц, назвав их положение катастрофическим.

Продюсеры ежедневно получают огромное количество сценариев от дилетантов, что усложняет их отбор, заявил в интервью НСН режиссер и продюсер Сергей Члиянц.

Актер Егор Бероев ранее связал «грандиозный дефицит» сценаристов в российском кино с переизбытком материальных ценностей в обществе. Члиянц объяснил, что написание книг или стихов – это совершенно другой вид искусства по сравнению с созданием сценариев.

«Процесс селекции затруднен, потому что графоманов тысячи. Мне присылают сотни сценариев в день. Как мне жить и когда мне спать, если я буду их читать? Главное понимать, что сценарное занятие - это совершенно другое, нежели литературное или поэтическое, это совсем другой вид творчества. Там свои законы, свой набор качеств и компетенций. Сценарий это не "что вижу, то пою", не то, что однажды случилось в жизни или вдруг пришло мне в голову, а я написал, как чукча. Это высокотехнологичное, сложное, профессиональное занятие», - подчеркнул продюсер.

По его словам, лучшие сценаристы вынуждены сегодня писать от заката до рассвета.

«Лучшие наши сценаристы – их всего несколько человек – никогда не пишут в стол, у них нет на это времени и мотивации. Они получают огромные деньги за то, что пишут прямо сейчас. Утром написал - днем снимают, днем написал - вечером снимают. Это катастрофа, когда нет разрыва между написанием сценария и съемками. Всего несколько человек, способных писать, фамилии которых вы знаете, - это катастрофа для всей отрасли. В советские времена многие сильнейшие сценаристы находили в себе волю писать в стол. Из этого стола впоследствии можно было извлечь какой-нибудь алмаз и сделать из него бриллиант. Сегодня же в стол пишут только дилетанты или графоманы, их огромное количество», - заключил собеседник НСН.

Ранее Сергей Члиянц рассказа «Радиоточке НСН», что в российском кино сейчас множество продюсеров-самозванцев, которые мешают работать сценаристам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антион Вергун
ТЕГИ:КиноПисатели

Горячие новости

Все новости

партнеры