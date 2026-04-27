Путин: Предвыборная кампания в Госдуму должны пройти строго по закону

Предвыборная кампания в Госдуму должна пройти строго по закону. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге он указал, что её итоги должн6ы быть «прозрачными, достоверными и, безусловно, легитимными».

«Отражали бы волю наших людей», — добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что грядущие выборы в Госдуму пройдут в «непростых условиях», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
