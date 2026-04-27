Опасные продукты: В России призвали проверять продавцов маркетплейсов

В России каждую секунду осуществляется 263 заказа на маркетплейсах, поэтому проверять всех продавцов смогут только сами платформы, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

«Любые медицинские товары и препараты не могут продаваться просто так, у них должно быть регистрационное удостоверение. Это касается продажи и в магазинах, и на маркетплейсах. Если такого удостоверения нет, бегите как от огня от такого продавца. Это больше касается молодых людей, подростки покупают накладные виниры, инъекции, не анализируя, что это вообще за товар. Маркетплейсы должны предотвращать появление небезопасных продуктов, проконтролировать это невозможно. Сегодня 263 заказа в секунду осуществляется, никто не может это проконтролировать. Только сами маркетплейсы могут это делать в автоматическом порядке. Они теперь и так обязаны проверять документы продавцов. Но это вершина айсберга, надо проверять более глубоко всех продавцов. Нарушители прячут эти небезопасные товары, опасных продуктов в онлайне в разы больше», - рассказал он.

Цены на стоматологические услуги вынужденно растут, но это не причина заниматься рискованным самолечением, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.

