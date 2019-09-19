«Гнать драной метлой». Онищенко оценил совет эксперта Минздрава по алкоголю

19 сентября 201912:40

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко подверг жёсткой критике эксперта Министерства здравоохранения, который заявил, что можно употреблять алкоголь 5 дней в неделю. Как подчеркнул в интервью Ura.ru бывший глава Роспотребнадзора, один эксперт - это не весь Минздрав.

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«Такого эксперта надо драной метлой гнать», — заявил Онищенко. Вместе с тем, сам он отказался определить, как часто можно употреблять спиртные напитки и в каком объёме.

Ранее в Минздраве определили минимально вредную для здоровья порцию алкоголя.

Для мужчин это 0,9 литра пива в день, а для женщин - 200 миллилитров вина 12%. Кроме того, специалист посоветовал вообще отказаться от спиртного минимум два раза в неделю.

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