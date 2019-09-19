«Гнать драной метлой». Онищенко оценил совет эксперта Минздрава по алкоголю

«Такого эксперта надо драной метлой гнать», — заявил Онищенко. Вместе с тем, сам он отказался определить, как часто можно употреблять спиртные напитки и в каком объёме.

Ранее в Минздраве определили минимально вредную для здоровья порцию алкоголя.

Для мужчин это 0,9 литра пива в день, а для женщин - 200 миллилитров вина 12%. Кроме того, специалист посоветовал вообще отказаться от спиртного минимум два раза в неделю.

