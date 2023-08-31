«Глупость!»: В Госдуме предупредили о последствиях исключения Пушкина из ЕГЭ

«Сами результаты этого опроса вызывают серьезные сомнения. Можно предположить, что я оторван от жизни и живу на другой планете. Но люди, с которыми мне приходится общаться, а это широкий круг людей, в жизни подобной глупости бы не сказали. Без литературы, без словарного запаса, без большого количества прочитанных художественных произведений и поэзии… Ждать от человека, что он способен связано излагать свои мысли, излишне оптимистично. Может ли быть много Пушкина? Он совершенно разный», - сказал Шолохов.

Ранее на сайте ФИПИ опубликовали демоверсию кодификатора ЕГЭ по литературе, в которой не было основных произведений до второй половины XIX века. При этом в экзамен был добавлен ряд зарубежных авторов — Умберто Эко, Томас Стернз Элиот, а также представители литературы народов России XX века.

После этого Минпросвещения сообщило, что информация об исключении из ЕГЭ 2024 года произведений русских писателей первой половины XIX века не соответствует действительности. В Рособрнадзоре пояснили, что в кодификаторе отражены только те произведения, которые школьники проходят в 11 классе. Указывалось, что на экзамене, как и прежде, могут быть задания по произведениям Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Дениса Фонвизина и Гавриила Державина, передает «Радиоточка НСН».

