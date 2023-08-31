«Глупость!»: В Госдуме предупредили о последствиях исключения Пушкина из ЕГЭ
Если у школьников не будет большого словарного запаса, они не смогут связано излагать свои мысли, отметил в эфире НСН депутат Александр Шолохов.
Исключать произведения авторов русской литературы начала XIX века из заданий ЕГЭ нельзя, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с НСН. Он отметил, что такие действия были бы глупостью.
Накануне сообщалось, что около 63% россиян поддержали бы исключение произведений авторов русской литературы начала XIX века, в частности, Александра Пушкина и Николая Гоголя из заданий ЕГЭ по литературе в 2024 году. По мнению части респондентов, знания школьников по этим произведениям оцениваются в рамках сдачи ОГЭ после 9 класса, поэтому делать это повторно на ЕГЭ излишне.
«Сами результаты этого опроса вызывают серьезные сомнения. Можно предположить, что я оторван от жизни и живу на другой планете. Но люди, с которыми мне приходится общаться, а это широкий круг людей, в жизни подобной глупости бы не сказали. Без литературы, без словарного запаса, без большого количества прочитанных художественных произведений и поэзии… Ждать от человека, что он способен связано излагать свои мысли, излишне оптимистично. Может ли быть много Пушкина? Он совершенно разный», - сказал Шолохов.
Ранее на сайте ФИПИ опубликовали демоверсию кодификатора ЕГЭ по литературе, в которой не было основных произведений до второй половины XIX века. При этом в экзамен был добавлен ряд зарубежных авторов — Умберто Эко, Томас Стернз Элиот, а также представители литературы народов России XX века.
После этого Минпросвещения сообщило, что информация об исключении из ЕГЭ 2024 года произведений русских писателей первой половины XIX века не соответствует действительности. В Рособрнадзоре пояснили, что в кодификаторе отражены только те произведения, которые школьники проходят в 11 классе. Указывалось, что на экзамене, как и прежде, могут быть задания по произведениям Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Дениса Фонвизина и Гавриила Державина, передает «Радиоточка НСН».
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