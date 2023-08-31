Опрос: 63% россиян поддержали бы исключение произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ

Отмечается, что 63% респондентов положительно относятся к возможному исключению из ЕГЭ по литературе работ некоторых авторов, в частности, Александра Пушкина и Николая Гоголя.

«Противоположной точки зрения придерживаются 13% россиян», — указали исследователи.

При этом 24% опрошенных заняли нейтральную позицию.

Как отметили 51% респондентов, поддержавших исключение из ЕГЭ написанного до середины XIX века, знания учеников по таким произведениям оцениваются в ходе ОГЭ после 9 класса, и проверять их повторно на ЕГЭ — дополнительная нагрузка.

Ранее в Минпросвещения опровергли информацию об исключении из ЕГЭ по литературе произведений российских классиков, напоминает Ura.ru. Также ведомство опровергло данные об отказе от изучения древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков в программе.

Между тем член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова предложила добавить в ЕГЭ по литературе значимые произведения всех эпох, парламентарий направит соответствующее обращение в Минпросвет, пишет RT.

