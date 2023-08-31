Опрос: 63% россиян поддержали бы исключение произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ
Более половины россиян поддержали бы исключение произведений авторов русской литературы начала XIX века из заданий Единого государственного экзамена в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные опроса аналитического центра университета «Синергия».
Отмечается, что 63% респондентов положительно относятся к возможному исключению из ЕГЭ по литературе работ некоторых авторов, в частности, Александра Пушкина и Николая Гоголя.
«Противоположной точки зрения придерживаются 13% россиян», — указали исследователи.
При этом 24% опрошенных заняли нейтральную позицию.
Как отметили 51% респондентов, поддержавших исключение из ЕГЭ написанного до середины XIX века, знания учеников по таким произведениям оцениваются в ходе ОГЭ после 9 класса, и проверять их повторно на ЕГЭ — дополнительная нагрузка.
Ранее в Минпросвещения опровергли информацию об исключении из ЕГЭ по литературе произведений российских классиков, напоминает Ura.ru. Также ведомство опровергло данные об отказе от изучения древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков в программе.
Между тем член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова предложила добавить в ЕГЭ по литературе значимые произведения всех эпох, парламентарий направит соответствующее обращение в Минпросвет, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru