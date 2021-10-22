Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд по платным дорогам
Минтранс РФ предложил повысить стоимость проезда легковых автомобилей по платным автодорогам, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, максимальную цену для существующих трасс предлагается увеличить до 5 рублей за 1 км, а для новых - до 8 рублей. В настоящее время проезд стоит 3,65 рубля за 1 км.
В документе поясняется, что стоимость проезда предлагается повысить «с целью реализации сложных и капиталоёмких проектов и обеспечения возврата привлекаемого внебюджетного финансирования, а также управления транспортным потоком, в том числе в периоды повышенного спроса на загруженных участках».
Ранее глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что новая транспортная стратегия предусматривает увеличение региональных и местных авиаперевозок, а также развитие новых низкобюджетных перевозчиков.
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