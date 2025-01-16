Губернатор Саратовской области запретил главам районов лечиться в Саратове
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал глав районов региона перестать лечиться в Саратове, сообщает «МК - Саратов».
«Глава района должен наблюдаться и лечиться в районной больнице, а не ездить в областной центр», – пояснил он на заседании актива по итогам 2024 года.
По данным СМИ, Бусаргин указал на то, что программа целевого обучения специалистов в ряде муниципалитетов почти сорвана. При этом в среднем укомплектованность врачами в районных больницах составляет 81,5%. По мнению губернатора, это демонстрирует, что чиновники и местные врачи не заинтересованы в новых молодых кадрах.
Ранее сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал рассказал «Радиоточке НСН», что самые низкие зарплаты в России среди медработников получают специалисты в регионах Северного Кавказа и в Курганской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru