Губернатор Саратовской области запретил главам районов лечиться в Саратове

«Глава района должен наблюдаться и лечиться в районной больнице, а не ездить в областной центр», – пояснил он на заседании актива по итогам 2024 года.

По данным СМИ, Бусаргин указал на то, что программа целевого обучения специалистов в ряде муниципалитетов почти сорвана. При этом в среднем укомплектованность врачами в районных больницах составляет 81,5%. По мнению губернатора, это демонстрирует, что чиновники и местные врачи не заинтересованы в новых молодых кадрах.

Ранее сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал рассказал «Радиоточке НСН», что самые низкие зарплаты в России среди медработников получают специалисты в регионах Северного Кавказа и в Курганской области.

