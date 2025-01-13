Больше всего россиян в детстве мечтали стать врачами

Чаще всего в детстве россияне хотели стать врачами (15%) и учителями (14%), сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследования сервиса Работа.ру.

Далее идет профессия актера или актрисы - 10%. Затем следуют профессии, требующие смелости и решительности — космонавты (8%), пилоты и летчики/стюардессы и полицейские (по 7% каждый). Не меньшей популярностью пользуются ученые (7%) и художники (7%).

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Менее всего юные россияне хотели стать моделями – 3%.

При этом каждому десятому удалось воплотить мечту в реальность.

Ранее стало известно, что самой высокой зарплатой у высококвалифицированных мигрантов в этом году будет 380 тысяч рублей в месяц, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба правительства Москвы
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