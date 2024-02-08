«Глупость или коррупция!»: Депутат Свинцов назвал абсурдом уничтожение техники Apple

В России начали объявлять тендеры на уничтожение техники от компании Apple после запрета на ее использование госслужащими и чиновниками, заявил в Telegram ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В частности, в Перми уничтожение 26 единиц техники по заказу городской администрации обошлось всего в 1200 рублей. Ожидается, что в 2024 году будет уничтожено около 120 тысяч единиц техники Apple остаточной стоимостью на вторичном рынке чуть больше 2 млрд рублей. Свинцов призвал увольнять чиновников, принимающих такие решения.

«Это настолько абсурдное и идиотское решение, что не поддается никакому осмыслению. Во-первых, на эту технику были потрачены бюджетные деньги. Во-вторых, у нас огромное количество детских домов, малоимущих россиян. Если чиновники не в состоянии придумать законное решение, как списать ненужную технику и передать ее тем, кому она нужна, наверное, они должны работать, например, уборщиками. Вполне возможно, что во всей этой конструкции есть коррупционный момент — технику передали родственникам и друзьям, якобы ее уничтожив», — сказал Свинцов.

Собеседник НСН заявил, что обязательно напишет депутатский запрос в прокуратуру.

«Думаю, что в прокуратуру надо написать депутатский запрос. Я так и сделаю. Пусть проверят, кто и как принимал решение и уничтожал эту технику. Это либо коррупция, либо глупость. И то, и другое надо наказывать: сначала увольнением, а если будет доказан факт коррупции, то еще и уголовным делом», — добавил парламентарий.

Вместе с тем депутат поддержал решение государства избавляться от техники Apple в предприятиях, отвечающих за безопасность страны.

«Если государство приняло решение избавиться от техники Apple в госучреждениях, в предприятиях оборонного сектора, везде, где это критично для безопасности страны, конечно, это правильное решение, которое мы всячески поддерживаем. Но, повторюсь, разумнее отдать технику, которая может прослужить еще пять-десять лет, нуждающимся, а не просто уничтожить ее», — резюмировал Свинцов.

Ранее Свинцов предложил высечь плетью артистов, уехавших из России с началом СВО и высказавшихся против спецоперации, но решивших вернуться.

