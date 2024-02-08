«Проблем хватает!»: В Госдуме удивились решению регионов уничтожать технику Apple

«Я о такой практике не слышал, но это полная глупость, если это так. Я не вижу проблемы с точки зрения того, что кто-то хочет что-то уничтожать и переходить на использование другой марки гаджетов. Никто никого не ограничивает, но централизованно уничтожать это как? Я не очень понимаю. Я не могу сказать, что это вражеская техника. Давайте сначала что-то свое придумаем», - отметил депутат.

По словам Ющенко, в регионах хватает других проблем, которыми должна заниматься городская администрация.

«Чтобы городская администрация подключалась, должна быть какая-то проблема – неубранные улицы, аварии и так далее. А выдумывать проблемы не надо. Какая проблема в Перми может быть с техникой Apple? Если вы хотите свой смартфон уничтожить, вы сами это и делаете, ломаете его или выбрасываете. К этому не должна подключаться городская администрация. Деньги должны быть вложены в улучшение жизни граждан, очень много других проблем в Перми. Зима, холод, коммунальное хозяйство не в лучшем состоянии», - заключил собеседник НСН.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о небезопасности техники американской компании Apple, однако отметил, что сам пока не отказался от использования смартфона iPhone, передает «Радиоточка НСН».

