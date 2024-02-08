«Проблем хватает!»: В Госдуме удивились решению регионов уничтожать технику Apple
Александр Ющенко заявил НСН, что никакого централизованного уничтожения гаджетов не будет, в этом нет смысла.
Никакого централизованного уничтожения гаджетов Apple в России не будет, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с НСН. Депутат отказался считать продукцию компании «вражеской», несмотря на ее запрет для госслужащих.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что в России начали объявлять тендеры на уничтожение техники компании Apple после введения запрета для госслужащих и чиновников на ее использование. По его словам, в Перми городская администрация уже избавилась от 26 единиц техники. Ожидается, что в 2024 году будет уничтожено около 120 тысяч гаджетов. Ющенко назвал такое решение «глупостью».
«Я о такой практике не слышал, но это полная глупость, если это так. Я не вижу проблемы с точки зрения того, что кто-то хочет что-то уничтожать и переходить на использование другой марки гаджетов. Никто никого не ограничивает, но централизованно уничтожать это как? Я не очень понимаю. Я не могу сказать, что это вражеская техника. Давайте сначала что-то свое придумаем», - отметил депутат.
По словам Ющенко, в регионах хватает других проблем, которыми должна заниматься городская администрация.
«Чтобы городская администрация подключалась, должна быть какая-то проблема – неубранные улицы, аварии и так далее. А выдумывать проблемы не надо. Какая проблема в Перми может быть с техникой Apple? Если вы хотите свой смартфон уничтожить, вы сами это и делаете, ломаете его или выбрасываете. К этому не должна подключаться городская администрация. Деньги должны быть вложены в улучшение жизни граждан, очень много других проблем в Перми. Зима, холод, коммунальное хозяйство не в лучшем состоянии», - заключил собеседник НСН.
В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о небезопасности техники американской компании Apple, однако отметил, что сам пока не отказался от использования смартфона iPhone, передает «Радиоточка НСН».
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