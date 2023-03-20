СМИ: В 2023 году ожидаются сокращения сотрудников в 28% российских компаний

Как уточняет издание, 12% из ожидающих увольнений работодателей точно буду заниматься массовыми сокращениями сотрудников, 16% опрошенных говорят о неизбежности такого развития событий.

С другой стороны, четверть компаний, скорее всего, не будут сокращать штат в текущем году, 12% точно заявили об отсутствии планов по увольнению. Расширять штат планирую 27% опрошенных работодателей. Остальные не смогли дать чёткого ответа.

По данным издания, четверть опрошенных сотрудников сами активно ищут работу, а 58% периодически смотрят вакансии, боясь увольнений. Лишь 17% специалистов не ожидают сокращений.

Ранее сообщалось, что россияне при увольнении предпочитают устно попрощаться с коллегами, а каждый четвертый работник покидает компанию по-английски.

