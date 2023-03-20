Опрос: Каждый четвертый россиянин увольняется с работы по-английски

Так, 53 процента респондентов отметили, что устно прощаются с коллегами, чуть меньше четверти опрошенных приносили пиццу или торт. Отмечали с коллегами увольнение в баре или кафе 8 процентов опрошенных, пять процентов опрошенных рассылали прощальные письма. Уходил по-английски каждый четвертый россиянин.

Аналитики отметили, что за последние два года россияне стали выбирать более простые способы расставания с сослуживцами — реже приглашать коллег в бары и чаще прощаться устно.

Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов.





