Опрос: Каждый четвертый россиянин увольняется с работы по-английски

Россияне при увольнении предпочитают устно попрощаться с коллегами, а каждый четвертый работник покидает компанию по-английски, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

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Так, 53 процента респондентов отметили, что устно прощаются с коллегами, чуть меньше четверти опрошенных приносили пиццу или торт. Отмечали с коллегами увольнение в баре или кафе 8 процентов опрошенных, пять процентов опрошенных рассылали прощальные письма. Уходил по-английски каждый четвертый россиянин.

Аналитики отметили, что за последние два года россияне стали выбирать более простые способы расставания с сослуживцами — реже приглашать коллег в бары и чаще прощаться устно.

Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:СоцопросТрудоустройство

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