Опрос: Каждый четвертый россиянин увольняется с работы по-английски
Россияне при увольнении предпочитают устно попрощаться с коллегами, а каждый четвертый работник покидает компанию по-английски, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Так, 53 процента респондентов отметили, что устно прощаются с коллегами, чуть меньше четверти опрошенных приносили пиццу или торт. Отмечали с коллегами увольнение в баре или кафе 8 процентов опрошенных, пять процентов опрошенных рассылали прощальные письма. Уходил по-английски каждый четвертый россиянин.
Аналитики отметили, что за последние два года россияне стали выбирать более простые способы расставания с сослуживцами — реже приглашать коллег в бары и чаще прощаться устно.
Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Куклачев рассказал, как заработать на пенсии
- Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным
- СМИ: Индонезия депортирует с Бали 47 туристов
- СМИ: Блогер-сыроед Лютый не признает вину в смерти сына
- Кадыров назвал главное событие в истории Чечни
- Опрос: Каждый четвертый россиянин увольняется с работы по-английски
- Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов вместе с Москвой стоять на страже миропорядка
- Омбудсмен ДНР обвинила Украину в пытках пленных
- В Турции назвали условия вступления Швеции в НАТО
- Пушилин назвал число проживающих в Мариуполе людей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru