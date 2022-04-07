«Чем меньше начальников, тем лучше»: В профсоюзе полиции одобрили сокращения в МВД
МВД РФ не нуждается в таком количестве управленцев и начальников, необходимо финансировать работу «на земле», подчеркнул в эфире НСН глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Управленческий аппарат в МВД раздут, его давно пора было сократить, однако во время реформы 2011 года в стране было больше средств на финансирование дополнительных органов управления, отметил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Должность начальника полиции — заместителя руководителя органа МВД, введенную в России в ходе реформ 2011 года, предложили ликвидировать. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Источники издания отмечают, что эксперимент с объединением криминальной и общественной полиции не оправдал себя.
«Чем меньше начальников, тем лучше для службы. И начальника полиции надо просто переименовать в начальника по криминальной полиции и убрать заместителя по оперативной работе. И вообще, кстати, и начальник по криминальной полиции не нужен, раньше их не было, подчинялись все начальнику главка. Чем начальник главка тогда будет заниматься? У него в подчинении фактически будут розыск, три спецслужбы – секретная и так далее. Ну и пусть бы занимался пятью этими оперативными службами, тылом. Когда у начальника в подчинении не более 10 служб – это эффективный руководитель. Можно бы и без начальников полиции обойтись, как это было. Ну раз не хочет начальник главка работать, то пусть у него будут два заместителя, занимающиеся криминальной [полицией] и охраной общественного порядка. Некуда, видимо, в 2011 году было девать сокращаемых начальников [после реформы полиции], для них придумали эти должности. И денег тогда было много у страны. Сейчас денег меньше стало, начали экономить на всем. Лет пять назад премии по 400 тысяч годовые выдавали сотрудникам аппарата. По 400! Потом денег все меньше, сейчас фактически ничего не дают. Тогда были тучные годы, думали, что все будет хорошо, думали об одном, а получили другое», - отметил глава профсоюза.
Пашкин отметил необходимость дальнейших реформ в структуре министерства, сравнив организацию работы автоинспекции в Москве и Подмосковье.
«Но я бы хотел привести в качестве положительного примера то, как организована служба ГАИ в Москве. Они организованы в спецбатальоны, в округах есть свои небольшие подразделения. А вот в Московской области в каждом районе своя ГАИ, и есть еще два полка, Северный и Южный, у которых есть отдельные спецбатальоны, они им подчиняются. Это лишняя прослойка! В этих полках до тысячи человек аппарата управления, а в районах ГАИ по одной-две машины на всю территорию. В Климском, Солнечногорском районе огромные территории! ДТП в одном конце [района] произойдет, а ему до другого час ехать. В Москве эти спецбатальоны подчиняются напрямую управлению ГАИ. Надо структуру МВД привести к нормальному состоянию, чтобы не было лишних прослоек. На земле меньше народа, чем проверяющих! Постоянно приезжают, отчитываются о нарушениях... Я считаю, проверяющий нужен, чтобы помочь устранить найденные недостатки, и если не нашел – то ему минус. Вот как должна работать система нормальная. А у нас никто не хочет работать, огромнейший «некомплект». Дожил до пенсии – всё, бегом с МВД. Нужно в целом менять систему, чтобы люди «внизу» больше получали. Сотни тысяч зарплата «наверху», а 30-50 тысяч – «внизу». На раскрываемость преступлений это все мало повлияет, нужны более кардинальные изменения, в том числе и в руководстве. Иначе ничего не получится», - подвел итоги глава профсоюза.
Ранее глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам жизненно необходимо дать право на самооборону, так как полицейских недостаточно для охраны всех жителей страны.
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