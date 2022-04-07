«Чем меньше начальников, тем лучше»: В профсоюзе полиции одобрили сокращения в МВД

Управленческий аппарат в МВД раздут, его давно пора было сократить, однако во время реформы 2011 года в стране было больше средств на финансирование дополнительных органов управления, отметил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Должность начальника полиции — заместителя руководителя органа МВД, введенную в России в ходе реформ 2011 года, предложили ликвидировать. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Источники издания отмечают, что эксперимент с объединением криминальной и общественной полиции не оправдал себя.

«Чем меньше начальников, тем лучше для службы. И начальника полиции надо просто переименовать в начальника по криминальной полиции и убрать заместителя по оперативной работе. И вообще, кстати, и начальник по криминальной полиции не нужен, раньше их не было, подчинялись все начальнику главка. Чем начальник главка тогда будет заниматься? У него в подчинении фактически будут розыск, три спецслужбы – секретная и так далее. Ну и пусть бы занимался пятью этими оперативными службами, тылом. Когда у начальника в подчинении не более 10 служб – это эффективный руководитель. Можно бы и без начальников полиции обойтись, как это было. Ну раз не хочет начальник главка работать, то пусть у него будут два заместителя, занимающиеся криминальной [полицией] и охраной общественного порядка. Некуда, видимо, в 2011 году было девать сокращаемых начальников [после реформы полиции], для них придумали эти должности. И денег тогда было много у страны. Сейчас денег меньше стало, начали экономить на всем. Лет пять назад премии по 400 тысяч годовые выдавали сотрудникам аппарата. По 400! Потом денег все меньше, сейчас фактически ничего не дают. Тогда были тучные годы, думали, что все будет хорошо, думали об одном, а получили другое», - отметил глава профсоюза.