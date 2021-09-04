Глобальное потепление приведет к «пробуждению» древних вирусов

«Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются... Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», — цитирует Рае Квон Чунга Газета.ru.

По его словам, человечеству необходимо подготовиться к таким вызовам и научиться быстро на них реагировать.

Ранее британское издание The Mirror назвало в списке потенциальных угроз глобальное потепление.

