Глобальное потепление приведет к «пробуждению» древних вирусов
Древние болезни и вирусы Сибири могут «пробудиться» из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг заявил, сообщает РИА «Новости».
«Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются... Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», — цитирует Рае Квон Чунга Газета.ru.
По его словам, человечеству необходимо подготовиться к таким вызовам и научиться быстро на них реагировать.
Ранее британское издание The Mirror назвало в списке потенциальных угроз глобальное потепление.
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