СМИ назвали несколько вариантов апокалипсиса
Британское издание The Mirror опубликовало статью, в которой собраны наиболее вероятные, по мнению учёных, версии исчезновения жизни Земле.
В списке потенциальных угроз присутствуют глобальное потепление, с последствиями которого человечество уже столкнулось - в виде бушующих на планете природных пожаров.
Также учёные заявили, что к гибели человечества могут быть причастны сверхмассивные чёрные дыры. Или дождь из астероидов, причём достаточно и одного небесного тела не менее полутора километров в поперечнике.
Кроме того, люди могут погибнуть в следствие извержения супервулкана, восстания машин с искусственным интеллектом или повышенного притяжения умирающего Солнца. Не забыли учёные и про инопланетян, которые могут оказаться врагами человечества.
Ранее группа учёных, которыми руководила директор Института Карла Сагана в Корнелле Лиза Кальтенеггер, выяснила, что за землянами могут наблюдать 29 развитых инопланетных цивилизаций, сообщает РЕН ТВ.
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