Четверть россиян назвали глобальное потепление «оболваниванием» человечества
Более четверти россиян не верят в глобальное потепление и считают, что это связано с теорией заговора. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Отмечается, что 26% россиян ответили, что не верят в глобальное потепление, заявив, что это больше похоже на оболванивание человечества. Также респонденты отмечали, что потепление, если и происходит, не всегда связано с деятельностью человека.
При этом 51% респондентов заявили, что верят в глобальное потепление, так как существуют научные доказательства и учащаются природные катастрофы.
Еще 23% отпрошенных не смогли однозначно ответить на вопрос.
Из-за глобального потепления могут появиться природные явления не характерные для определенных климатических регионов. Об этом ранее в беседе с URA.RU заявил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.
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