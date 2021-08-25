Четверть россиян назвали глобальное потепление «оболваниванием» человечества

Более четверти россиян не верят в глобальное потепление и считают, что это связано с теорией заговора. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что 26% россиян ответили, что не верят в глобальное потепление, заявив, что это больше похоже на оболванивание человечества. Также респонденты отмечали, что потепление, если и происходит, не всегда связано с деятельностью человека.