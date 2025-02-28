«Глаз Бога» перестанет показывать данные из утечек и о несовершеннолетних
Сервис для получения личных данных «Глаз Бога» перестанет выдавать данные о несовершеннолетних и не будет использовать информацию из утечек в связи с новым законом. Об этом заявил программист, создатель платформы Евгений Антипов.
«Полный отказ от источников данных, которые содержат в себе утечки данных. Также были исключены данные по несовершеннолетним, даже если они получены из открытых источников. Эти изменения были необходимы для соответствия закону и обеспечения безопасности данных пользователей», - заявил Антипов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, сервис будет предоставлять сокращенную информацию. Кроме того, в бот внедрят искусственный интеллект.
Сервис восстановит свою работу, когда все процессы будут приведены в полное соответствие с законом, добавил Антипов. Он также отметил, что число пользователей «Глаза Бога» не сократилось после уменьшения объема выдачи информации.
Утром 28 февраля в ряде Telegram-каналов появились новости о якобы обысках у команды разработчиков, в связи с чем сервис был отключен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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