Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
Правоохранители провели оперативные мероприятия в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе в Ростове-на-Дону. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
Ранее СМИ сообщили, что 7 февраля силовики пришли с обысками в подразделение отделения № 1 МРЭО донской столицы. По их данным, правоохранители выводили посетителей из здания, забирали личные телефоны у сотрудников и искали документы.
Собеседник РИА Новости подтвердил, что в отделе проводились оперативно-розыскные мероприятия.
«Изымаются и изучаются документы», — указал источник.
С чем связаны обыски, неизвестно.
Между тем силовики провели обыск в морге Таганрога Ростовской области, его сотрудников подозревают в коррупции. В учреждении изъяли компьютеры и документацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru