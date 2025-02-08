Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону

Правоохранители провели оперативные мероприятия в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе в Ростове-на-Дону. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Ранее СМИ сообщили, что 7 февраля силовики пришли с обысками в подразделение отделения № 1 МРЭО донской столицы. По их данным, правоохранители выводили посетителей из здания, забирали личные телефоны у сотрудников и искали документы.

Собеседник РИА Новости подтвердил, что в отделе проводились оперативно-розыскные мероприятия.

«Изымаются и изучаются документы», — указал источник.

С чем связаны обыски, неизвестно.

Между тем силовики провели обыск в морге Таганрога Ростовской области, его сотрудников подозревают в коррупции. В учреждении изъяли компьютеры и документацию.

