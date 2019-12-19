Путин о выходном 31 декабря: Можно решить

Глава государства заявил, что этот вопрос можно решить. При этом он отметил, что выходной 31 декабря – логичное решение.

«Нужно ли это делать сейчас, в спешке, накануне Нового года? Не уверен», - сказал президент.

В то же время Путин не исключил, что можно было бы подумать над введением выходного 31 декабря за счет урезания майских праздников.

«Но в спокойном рабочем режиме, не обижая огородников», - резюмировал президент.

Отметим, что ранее главы целого ряда регионов России объявили 31 декабря выходным днем.



