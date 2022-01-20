Главврач СИЗО «Матросская Тишина» арестован до 18 марта
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца главврача СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко, которого обвиняют во взятках и превышении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кравченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 марта.
По данным источников РБК, главврача подозревают в получении взятки за подделку медицинских документов, в которых говорится о невозможности пребывания заключенного под стражей по состоянию здоровья.
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