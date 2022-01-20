Главврач СИЗО «Матросская Тишина» арестован до 18 марта

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца главврача СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко, которого обвиняют во взятках и превышении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кравченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 марта.