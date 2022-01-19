СМИ: главврач «Матросской Тишины» задержан по подозрению в коррупции

Главный врач СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кравченко был задержан по подозрению в преступлении, связанном с крупной взяткой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Хабаровске экс-сотрудник Минобороны получил 8,5 года тюрьмы за взятку

Собеседник агентства добавил, что задержанный находится в одном из московских ИВС.

По данным источников РБК, врача подозревают в получении взятки за подделку медицинских документов, в которых говорится о невозможности пребывания заключенного под стражей по состоянию здоровья.

Ранее на три месяца был арестован начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск России генерал-майор Андрей Кобан, который обвиняется в получении взятки в пять млн рублей, сообщает RT.

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ФОТО: pxhere.com
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