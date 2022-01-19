СМИ: главврач «Матросской Тишины» задержан по подозрению в коррупции

Собеседник агентства добавил, что задержанный находится в одном из московских ИВС.

По данным источников РБК, врача подозревают в получении взятки за подделку медицинских документов, в которых говорится о невозможности пребывания заключенного под стражей по состоянию здоровья.

Ранее на три месяца был арестован начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск России генерал-майор Андрей Кобан, который обвиняется в получении взятки в пять млн рублей, сообщает RT.