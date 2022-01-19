Замминистра транспорта РФ Токарев задержан по делу о коррупции

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Замминистра транспорта доставили в Управление МВД по Центральному федеральному округу, с ним проводятся следственные действия по делу о коррупции.

Другой источник ТАСС ранее сообщил, что Токарев сейчас находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Владимир Токарев занимал должность замминистра транспорта России с 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗадержаниеКоррупция
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