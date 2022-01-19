Замминистра транспорта РФ Токарев задержан по делу о коррупции
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Замминистра транспорта доставили в Управление МВД по Центральному федеральному округу, с ним проводятся следственные действия по делу о коррупции.
Другой источник ТАСС ранее сообщил, что Токарев сейчас находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.
Владимир Токарев занимал должность замминистра транспорта России с 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Гордон заявил об обстреле редакции своего интернет-издания в Киеве
- Инфекционист заявил о снижении эффективности «Спутника V» против «омикрона»
- Замминистра транспорта РФ Токарев задержан по делу о коррупции
- В ООН выразили опасения, что новые штаммы COVID-19 угрожают прогрессу вакцинации
- КПРФ предложила признать независимость ДНР и ЛНР
- В Санкт-Петербурге обсудили переход школ на дистант
- Рябков объяснил причину проведения совместных учений России и Белоруссии
- СМИ: В Киеве понадеялись на США и ЕС для сдерживания России
- В Москве с COVID-19 госпитализировали трехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Забелину
- Французский актер Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru