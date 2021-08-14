Главврача из больницы Владикавказа заключили под домашний арест

«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», — заявил источник.

В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В итоге скончались 9 пациентов, на следующий день умерли еще 2 человека. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Главный врач больницы скорой помощи Владимир Плиев был задержан.

