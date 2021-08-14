Главврача из больницы Владикавказа заключили под домашний арест
Главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии Ленинский районный Владимира Плиева решением суда Владикавказа отправили под домашний арест на два месяца после того, как в медучреждении из-за порыва трубы с кислородом погибли пациенты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.
«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», — заявил источник.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В итоге скончались 9 пациентов, на следующий день умерли еще 2 человека. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Главный врач больницы скорой помощи Владимир Плиев был задержан.
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