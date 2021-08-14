Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом

Задержанный главный врач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев, где погибли пациенты из-за поломки кислородного оборудования, в начале июля обращался в минздрав региона с запросом о необходимости строительства второй кислородной линии в медучреждении. Минздрав региона сообщает, что на эти цели было выделено 800 тысяч рублей, передает РИА Новости.

В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В итоге скончались 9 пациентов, на следующий день умерли еще 2 человека. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Главный врач больницы скорой помощи Владимир Плиев был задержан.

Ранее сообщалось, что проблемы с кислородом в больнице Владикавказа были еще в прошлом году.



