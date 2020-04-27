Главврач больницы в Коммунарке объяснил сообщения об увольнении медиков
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко не подтвердил сообщения о якобы массовых увольнениях младшего медицинского персонала по собственному желанию из-за плохих условий работы в стационаре.
Главварч распространил в соцсетях данные о том, что в штате клиники сейчас работают 385 медсестёр. Никто из сотрудников младшего медицинского персонала с момента начала работы клиники в Новой Москве не подал заявления об уходе. Кроме того, по информации Проценко, в больнице трудятся 137 человек прочего медперсонала, все они оформлены по трудовым договорам с больницей номер 40.
Главный врач также подчеркнул, что больница в полной мере обеспечена средствами индивидуальной защиты. Они выдаются абсолютно всему персоналу вне зависимости от того, сотрудник ли это больницы или аутсорсинговой компании. Кроме того, всем работникам предоставлена возможность бесплатного питания в общем фудкорте, который расположен в чистой зоне корпуса больницы.
Денис Проценко рассказал, что занимается урегулированием вопроса с оплатой труда работникам медучреждения, которые функционируют на условиях аутсорсинга. Речь идёт о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ. Главврач пообещал совместно с представителями компании решить вопрос оплатой труда этих сотрудников.
Ранее в сети появились сообщения, что младший медперсонал больницы в Коммунарке собирается уволиться из-за невыносимых условий труда. Якобы смена без отдыха длится двое суток, их не обеспечивают питанием, президентскими надбавками к зарплате, а также не предоставляют бесплатного проживания в гостиницах, как об это заявлялось.
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