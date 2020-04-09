Главврач Коммунарки: COVID-19 стал основной причиной пневмонии

Главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко написал на своей странице в Facebook, что коронавирус COVID-19 стал основным возбудителем пневмонии.



Так врач прокомментировал решение об объединении стационаров для заболевших обычной пневмонией и коронавирусной пневмонией.