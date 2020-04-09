Главврач Коммунарки: COVID-19 стал основной причиной пневмонии
Главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко написал на своей странице в Facebook, что коронавирус COVID-19 стал основным возбудителем пневмонии.
Так врач прокомментировал решение об объединении стационаров для заболевших обычной пневмонией и коронавирусной пневмонией.
Проценко добавил, что ложноотрицательные результаты ПЦР-тестов в сочетании с данными компьютерной томографии и вкупе с характерными изменениями позволяют ставить диагноз «внебольничная пневмония».
Ранее главврач Коммунарки заявил, точность существующих тест-систем на выявление коронавируса составляет 70-80 процентов.
Отметим, что в конце марта сам Проценко заразился коронавирусом, после чего перешел на режим самоизоляции, сообщает Ura.ru.
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