Главврач клиники МЕДСИ: Врачам тяжело далась работа в условиях коронавируса

«Никогда в жизни стационар не работал как инфекционный, никогда в жизни стационар не работал как больница совершенно закрытого типа, никогда в жизни врачи не работали в средствах индивидуальной защиты», - сказала она.

По ее словам, тяжело было и физически, и морально, потому что никто не знал степень заразности новой инфекции, все боялись заболеть.

При этом проблем с обеспеченностью персонала средствами индивидуальной защиты не было, а все сотрудники прошли курсы по обучению пользованию этими средствами, а также освежили свои знания о помощи больных при пневмонии, подчеркнула она.

В то же время собеседник НСН отметила, что сейчас обстановка гораздо легче, чем пару месяцев назад.

«На сегодняшний момент количество заболевших уменьшается. Это официальная статистика и она абсолютно актуальна – мы это видим по загрузке стационарной помощи. Люди болеть стали легче, у нас уже нет таких тяжелых больных. Что будет дальше – надо смотреть и анализировать, потому что мнения существуют разные», - сказала она.

