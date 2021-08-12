Проценко: Россия готова к потенциальной новой волне COVID-19

Cистема здравоохранения России готова к новой волне пандемии коронавируса, которая возможна осенью. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе визита в Центр управления регионом Забайкальского края.

«Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей… опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре», — цитирует медика РИА Новости.

Проценко отметил, что возможное появление новой волны COVID-19 во многом зависит от граждан и отношения к вакцинации, и призвал население сделать прививки от инфекции.

Между тем врач-инфекционист Евгений Тимаков предрек подъем заболеваемости COVID-19 в России в середине-конце сентября, пишет «Свободная пресса». По мнению специалиста, ситуация с распространением заболевания стабилизируется к зиме, отмечает РЕН ТВ.

