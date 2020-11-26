Главврач больницы в Коммунарке раскрыл главную особенность COVID-19
Большинство пациентов с коронавирусом умирает от сепсиса, устойчивого к антибиотикам, рассказал «Московскому комсомольцу» главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
«Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме, - сказал он изданию, и пояснил, что речь идет об устойчивых к антибиотикам возбудителях болезней, которые в условиях ослабления организма коронавирусом начинают в нем активно размножаться, а антибиотиками с ними справиться нельзя.
За последние сутки в России скончались 524 пациента с коронавирусом. Накануне умерли 507 пациентов с ковидом, а днем ранее - 491 человек.
За сутки заболевание выявлено у 25 487 россиян. Это также рекордное число с начала пандемии. Предыдущий максимальный прирост за сутки был отмечен 23 ноября - 25 173.
Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 6075. Далее следуют Санкт-Петербург (3669) и Московская область (1022).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru