Главврач больницы в Коммунарке раскрыл главную особенность COVID-19

За последние сутки в России скончались 524 пациента с коронавирусом. Накануне умерли 507 пациентов с ковидом, а днем ранее - 491 человек.

За сутки заболевание выявлено у 25 487 россиян. Это также рекордное число с начала пандемии. Предыдущий максимальный прирост за сутки был отмечен 23 ноября - 25 173.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 6075. Далее следуют Санкт-Петербург (3669) и Московская область (1022).

