«Спекуляция антиваксеров»: Проценко развеял миф о заражении COVID-19 из-за вакцинации
Предположение о возможности заражения коронавирусом после вакцинации — «спекуляция антиваксеров», заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает РБК.
«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины», — подчеркнул Проценко.
Медик пояснил, что полностью привитым человек считается только через 14 дней после введения второго компонента вакцин. Однако люди склонны расслабляться после первого этапа вакцинации и «ощущать себя в доспехах», хотя к этому моменту иммунитет к COVID-19 еще не сформирован.
Кроме того, главврач назвал спекуляцией дискуссию об ущемлении в правах не желающих вакцинироваться. По словам медика, у выступающих против прививки есть возможность работать удаленно и пользоваться услугами сервисов доставки.
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