СМИ: Задержан глава управления Департамента обеспечения оборонзаказа МО РФ

По данным Telegram-канала «Два майора», высокопоставленного офицера подозревают в получении взятки от предпринимателя, работающего с гособоронзаказом.

Отмечается, что в качестве взятки Вертелецкий получил автомобиль, а также дом, который оформил на родственников.

Ранее следствие обратилось в суд с ходатайством о назначении домашнего ареста бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову, которому вменяют хищение изделий металлопроката, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».