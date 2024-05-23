СМИ: Задержан глава управления Департамента обеспечения оборонзаказа МО РФ
Правоохранители задержали начальника управления Департамента обеспечения оборонного заказа Минобороны РФ Владимира Вертелецкого. Об этом в своём Telegram-канале заявил военкор Юрий Котенокий.
По данным Telegram-канала «Два майора», высокопоставленного офицера подозревают в получении взятки от предпринимателя, работающего с гособоронзаказом.
Отмечается, что в качестве взятки Вертелецкий получил автомобиль, а также дом, который оформил на родственников.
Ранее следствие обратилось в суд с ходатайством о назначении домашнего ареста бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову, которому вменяют хищение изделий металлопроката, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru