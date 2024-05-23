Замначальника УФСИН по Подмосковью Талаев задержан за подозрение о взятке

По подозрению в получении взятки в крупном размере задержан замначальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело о крупнейших взятках в истории России поступило в суд

Уточняется, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного поступило в Тверской районный суд Москвы.

Занимая должность, Талаев контролировал деятельность финансово-экономического отдела, а также занимался вопросами капстроительства и ремонта.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал до 12 июля Леву Мартиросяна, проходящего по уголовному делу начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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