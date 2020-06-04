Главу Тувы выписали из больницы после лечения от COVID-19
Глава Тувы Шолбан Кара-оол получил второй отрицательный тест на наличие коронавируса COVID-19 и вышел из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства, передаёт РИА Новости.
Уже сегодня утром Кара-оол планирует провести совещание с заместителями.
О том, что глава Тувы находится в больнице, стало известно 25 мая. Тогда он записал видеообращение к жителям республики и сообщил, что будет руководить процессами дистанционно. Уже 28 мая Кара-оол рассказал, что чувствует себя «относительно хорошо» и попросил отпустить его на амбулаторное лечение.
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