Главу Тувы выписали из больницы после лечения от COVID-19

Глава Тувы Шолбан Кара-оол получил второй отрицательный тест на наличие коронавируса COVID-19 и вышел из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства, передаёт РИА Новости.

Уже сегодня утром Кара-оол планирует провести совещание с заместителями.

О том, что глава Тувы находится в больнице, стало известно 25 мая. Тогда он записал видеообращение к жителям республики и сообщил, что будет руководить процессами дистанционно. Уже 28 мая Кара-оол рассказал, что чувствует себя «относительно хорошо» и попросил отпустить его на амбулаторное лечение.

