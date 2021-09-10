Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге
Погибший в Норильске глава МЧС России Евгений Зиничев был похоронен с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Ранее в Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ прошла церемония прощания с министром, на которой присутствовали президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава кабмина Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также представители ФСБ, Минобороны и других ведомств, коллеги, родные, близкие и друзья.
После траурной церемонии тело Зиничева было спецрейсом доставлено в Санкт-Петербург.
Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске, пытаясь спасти человека. Президент РФ присвоил ему звание Героя России посмертно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 341 / сут.
Умерли
191 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 121 / сут.
- Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге
- В Африке выпал снег
- Московский марафон отменили из-за коронавируса
- Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе
- Форма подачи заявления для голосования на дому открылась на Госуслугах
- Слуцкий предложил Зеленскому «не выдумывать войны»
- Путин призвал к широкому развитию массового спорта
- Набиуллина заявила, что ключевая ставка может превысить 7%
- Прокуратура Москвы проверит информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз
- СМИ: талибы захватили в Панджшере склад с техникой и оружием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru