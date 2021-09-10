Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге

Погибший в Норильске глава МЧС России Евгений Зиничев был похоронен с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Ранее в Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ прошла церемония прощания с министром, на которой присутствовали президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава кабмина Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также представители ФСБ, Минобороны и других ведомств, коллеги, родные, близкие и друзья.

После траурной церемонии тело Зиничева было спецрейсом доставлено в Санкт-Петербург.

Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске, пытаясь спасти человека. Президент РФ присвоил ему звание Героя России посмертно.

