Спецрейс с телом Зиничева прибыл в Санкт-Петербург

Транспортный Ил-76, на борту которого находится лафет с телом главы МЧС России Евгения Зиничева, прибыл из Москвы в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что всего в авиагавань северной столицы в пятницу прибыли пять воздушных судов с госслужащими, сотрудниками МЧС и родственниками Евгения Зиничева. Они прибыли в Санкт-Петербург для участия в похоронах главы МЧС.

Голикова и Мурашко пришли проститься с главой МЧС Зиничевым

Ранее в пятницу, 10 сентября, церемония прощания с Евгением Зиничевым прошла в Москве. На ней присутствовал президент России Владимир Путин. Ранее, выражая соболезнования в связи с гибелью главы МЧС, глава государства подчеркнул, что смерть Зиничева стала для него личной утратой. Отметим, соболезнования родным, близким и коллегам Зиничева также выразили главы зарубежных стран, государственные деятели РФ, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, а также иностранных дипмиссий и религиозных конфессий.

Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва. Для помощи пострадавшему министр прыгнул в воду, но получил тяжелую черепно-мозговую травму, напоминает Свободная пресса.

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ФОТО: РИА Новости
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