Спецрейс с телом Зиничева прибыл в Санкт-Петербург

Ранее в пятницу, 10 сентября, церемония прощания с Евгением Зиничевым прошла в Москве. На ней присутствовал президент России Владимир Путин. Ранее, выражая соболезнования в связи с гибелью главы МЧС, глава государства подчеркнул, что смерть Зиничева стала для него личной утратой. Отметим, соболезнования родным, близким и коллегам Зиничева также выразили главы зарубежных стран, государственные деятели РФ, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, а также иностранных дипмиссий и религиозных конфессий.

Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва. Для помощи пострадавшему министр прыгнул в воду, но получил тяжелую черепно-мозговую травму, напоминает Свободная пресса.

