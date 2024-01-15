Главу крымского Минсельхоза уволили из-за неполного освоения бюджетных денег
Министра сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука в ближайшее время освободят от занимаемой должности, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
Причиной увольнения стало неполное освоение бюджета, в результате чего часть выделенных денежных средств вернулась в федеральный бюджет. Заместителю Савчука Алиме Зарединовой был объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей, уточнил Аксенов.
При этом Минсельхоз стал не единственным ведомством республики, которое столкнулось с претензиями - выговоры также получили министр здравоохранения Константин Скорупский и его первый зам Ольга Растригина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru