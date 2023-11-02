Главред Лайфа раскрыла секреты успеха Telegram-канала

Выступая на форуме «Развитие медиа в меняющемся мире» она указала, что канал должен быть подобием комьюнити для людей со схожими взглядами, также важна обратная связь с подписчиками. Но при этом у ресурса должна быть душа, коей и является Tone of Voice.

«Первые шаги формирования Tone of Voice телеграм-канала — это представить физически, как выглядит человек, который бы это писал. Какая у него идеология, к чему он призывает, за что болит сердце, какие ценности», — отметила Денесюк.

Она подчеркнула, что нельзя менять Tone of Voice и авторам, после выбора манеры общения и подачи информации, не следует «переобуваться».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что администрация мессенджера будет удалять каналы, призывающие к насилию, сообщает RT.

