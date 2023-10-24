Telegram заблокировал официальный канал ХАМАС

В частности, пользователи устройств с операционной системой Android при попытке перейти в канал получают уведомление о блокировке ресурса в соответствии с правилами магазина приложений Google Play. Также ограничения действуют для Telegram-канала боевого крыла ХАМАС «Бригадв Иззэддина аль-Кассама».

При этом пользователям доступны каналы официального представителя ХАМАС Иззата ар-Ришка, союзника движения организации «Исламский джихад» и ливанского движения «Хезболлах».

Блокировка каналов ХАМАС и военного крыла организации также действует в приложениях Telegram для гаджетов Apple.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что компания не удаляет канал палестинского движения, так как решение связанных с войной проблем «редко бывает очевидным», напоминает RT.

