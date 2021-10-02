Главред «Комсомольской правды» заявил о пропаже журналиста «КП в Беларуси»

«Он не отвечает нам с 16:00 мск пятницы. Он живет без семьи. Мы стали искать родителей, но они тоже не отвечают, возможно, их нет дома. Официальные органы пока ничего нам не говорят. То, что он пропал куда-то и не выходит на связь, мы подтверждаем», — цитирует ТАСС Сунгоркина.

Исчезновение Можейко может быть связано с его материалом, опубликованном в газете «Комсомольская правда в Беларуси» о застреленном силовиками Андрее Зельцере. В тексте корреспондент цитировал одноклассницу погибшего, которая отзывалась о нем положительно.

Напомним, причиной для блокировки сайта «Комсомольской правды в Беларуси» послужила небольшая заметка, предположил в разговоре с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

«Пока министерство информации Белоруссии ничего официально не сообщило. Я думаю, что это случилось из-за заметки, которую мы опубликовали в 22 часа. Материал об айтишнике, который застрелил из охотничьего ружья сотрудника КГБ при штурме квартиры. В этой заметке есть комментарий одноклассницы о скончавшемся сотруднике IT-компании. По словам девушки, погибший парень старался быть независимым, всегда выбирал правду и справедливость. Всего два абзаца с хорошей характеристикой парня решили судьбу издания. В принципе, в Беларуси уже этого достаточно для того, чтобы закрыть крупнейший информационный ресурс», - сокрушается главред.

