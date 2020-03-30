Главврач больницы в Коммунарке сообщил о двух умерших

По словам Проценко, одному из умерших было 80 лет. Он поступил в клинику с пневмонией. Коронавирус у него не подтвердился. Второму скончавшемуся было 69 лет, он также был болен пневмонией. Пациент страдал сахарным диабетом. Медики подозревали у него заражение коронавирусом. Первый скончавшийся пробыл на искусственной вентиляции легких четыре дня, второй - три.

В Москве на данный момент известно о 1014 случае заражения коронавирусом. Умерли восемь человек. 28 излечились и были выписаны из лечебных учреждений.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье подписал указ, согласно которому на режиме обязательной самоизоляции должны находиться все граждане, независимо от возраста. Покидать свою квартиру можно только в случае крайней необходимости.

Градоначальник также призвал москвичей соблюдать социальную дистанцию - не приближаться к другим гражданам на расстояние ближе 1,5 метров.



