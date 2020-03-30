Главврач больницы в Коммунарке сообщил о двух умерших
В московской больнице №40 в Коммунарке скончались два пациента. Об этом в Facebook сообщил главный врач лечебного заведения Денис Проценко.
Медик также добавил, что за сутки в клинику поступило 28 больных, выписаны были восемь человек. На лечении в этом учреждении находятся 348 человек, из них 193 с коронавирусной инфекцией (у 78 пациентов заражение COVID-19 подтверждено, у 115 подозревается).
По словам Проценко, одному из умерших было 80 лет. Он поступил в клинику с пневмонией. Коронавирус у него не подтвердился. Второму скончавшемуся было 69 лет, он также был болен пневмонией. Пациент страдал сахарным диабетом. Медики подозревали у него заражение коронавирусом. Первый скончавшийся пробыл на искусственной вентиляции легких четыре дня, второй - три.
В Москве на данный момент известно о 1014 случае заражения коронавирусом. Умерли восемь человек. 28 излечились и были выписаны из лечебных учреждений.
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье подписал указ, согласно которому на режиме обязательной самоизоляции должны находиться все граждане, независимо от возраста. Покидать свою квартиру можно только в случае крайней необходимости.
Градоначальник также призвал москвичей соблюдать социальную дистанцию - не приближаться к другим гражданам на расстояние ближе 1,5 метров.
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