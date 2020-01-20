Вильфанд пообещал москвичам снегопад

20 января 202017:36

Снегопад, который начнется в столице в предстоящую среду, 22 января, приведёт к образованию в Москве 4-сантиметровых сугробов. Как пишет ТАСС, об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что снегопад в столичном регионе продлится в течение нескольких дней, однако в выходные сугробы, образовавшиеся в Москве, растают.

В свою очередь, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что температура воздуха в столице 23 января, может стать самой низкой с начала зимы. Он отметил, что в ночь на четверг столбики термометра могут опуститься до минус пяти градусов, днём будет около минус трёх.

В столице повысили уровень погодной опасности

Между тем, ранее НСН писала, что начавшаяся рабочая неделя в Москве будет ветреной, а температура воздуха будет превышать климатическую норму на 11-12 градусов. В Гидрометцентре сообщили, что такая погода больше напоминает апрельскую. Также синоптики сообщают о неустойчивом атмосферном давлении: во вторник оно снизится до 738 мм ртутного столба, в среду упадет до 734 мм ртутного столба. Зато в четверг поднимется до нормального и составит 746 мм ртутного столба.

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ФОТО: pixabay.com
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