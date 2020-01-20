Вильфанд пообещал москвичам снегопад

Снегопад, который начнется в столице в предстоящую среду, 22 января, приведёт к образованию в Москве 4-сантиметровых сугробов. Как пишет ТАСС, об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что снегопад в столичном регионе продлится в течение нескольких дней, однако в выходные сугробы, образовавшиеся в Москве, растают.

В свою очередь, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что температура воздуха в столице 23 января, может стать самой низкой с начала зимы. Он отметил, что в ночь на четверг столбики термометра могут опуститься до минус пяти градусов, днём будет около минус трёх.